Budućnost bolja od Rudara, Sutjeska slavila na DG areni /TPCFL rezultati

Podgorica, (MINA) – Fudbaleri Budućnosti i Sutjeske ostvarili su pobjede u 28. kolu Telekom Prve crnogorske fudbalske lige (TPCFL).

Budućnost je na Gradskom stadionu savladala pljevaljski Rudar 2:0 i upisali 15. trijumf ove sezone.

Podgorički tim do pobjede vodili su Viktor Đukanović u 30. i Vasilije Terzić u 49. minutu iz jedanaesterca.

Rudar je upisao četvrti uzastopni poraz, a sedam vezanih mečeva je bez pobjede.

Sutjeske je na DG areni pobijedila ekipu Podgorice 1:0.

Pobjednika duela odlučio je autogol Stefana Cicmila u 32. minutu.

Lider šampionata upisao je 18. trijumf ove sezone, dok Podgorica ima skor od šest pobjeda, osam poraza i 14 poraza.

Poslije 60 minuta igre, Jezeru u Beranama vodi protiv Iskre 2:0.

Za 17 sati zakazan je meč između Zete i Dečića, a kolo će sat kasnije kompletirati primorski derbi u Baru, između Mornara i Petrovca.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS