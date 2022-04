Sjutra start finalne serije

Podgorica, (MINA) – Odbojkaši Budve i Budućnost Voleja odigraće sjutra u Mediteranskom sportskom centru prvi meč finala plej-ofa prvenstva Crne Gore.

Budvanski tim, koji brani “duplu krunu”, nedavno je istog protivnika savladao u finalu Kupa Crne Gore.

Dobio je i međusobne duele u ligaškom dijelu šampionata, 3:0 u Budvi i 3:1 u Podgorici.

Uoči finalne serije ima maksimalan učinak ove sezone.

Trener Budve Miloš Marković kazao je da je prethodno odigrano finale Kupa dobar pokazatelj trenutnog odnosa snaga.

“Siguran sam da nas očekuju neizvjesne i dosta zahtjevne utakmice. Vjerujem da će uz povoljan zdravstveni bilten i malo sportske sreće trofej namijenjen državnom prvaku ostati u Budvi”, rekao je Marković.

Trener Budućnosti Balša Radulović smatra da je finale Kupa potvrdilo da njegovi momci imaju kvalitet da igraju ozbiljnu odbojku.

“Na žalost, izmakao nam je trofej, ali vjerujem da smo dobili na samopouzdanju što nam može mnogo značiti u finalu plej-ofa. U prethodnom periodu bili smo brojčano deficitarni na treninzima zbog obaveza pojedinih igrača u juniorskoj reprezentaciji, ali momci koji su bili prisutni na treninzima radili su kvalitetno i spremni dočekujemo finale”, rekao je radulović.

On je istakao da će biti teško doći do trofeja, navodeči da je tako kvalitetnog protivnika teško savladati jednom, a kamoli tri puta.

“Na nama je da damo sve od sebe, da rastemo individualno i kao ekipa iz meča u meč i da i ovo finale učinimo neizvjesnim i uzbudljivim kao što je to bilo u finalu Kupa”, kazao je Radulović.

Duel u Mediteranskom sportskom centru počeće u 18 sati.

U finalu igra se na tri pobjede.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS