Sjutra početak priprema fudbalske reprezentacije

Podgorica, (MINA) – Fudbalska reprezentacija Crne Gore sjutra će početi pripreme za prijateljske mečeve sa Jermenijom i Grčkom, saopšteno je iz Fudbalskog saveza.

Duel sa Jermenijom biće odigran 24. marta u Jerevanu, dok će se četiri dana kasnije u Podgorici sastati sa Grčkom.

Selektor Miodrag Radulović ranije je objavio spisak igrača za pripreme, na kojem je 21 fudbaler.

Među pozvanima su i četvorica noivajlija – golman Lazar Carević, Nikola Šipčić, Nikola Janjić i Nikola Krstović.

Na spisku su: golmani – Danijel Petković (Anže, Francuska), Milan Mijatović (MTK Budimpešta, Mađarska) i Lazar Carević (Barselona, Španija);

odbrambeni igrači – Stefan Savić (Atletiko Madrid, Španija), Žarko Tomašević (Tobol, Kazahstan), Adam Marušić (Lacio, Italija), Marko Vešović (Karabag, Azerbejdžan), Risto Radunović (FCSB, Rumunija), Igor Vujačić (Partizan, Srbija), Marko Vukčević (UTA Arad, Rumunija) i Nikola Šipčić (Tenerife, Španija);

vezni igrači – Nikola Vukčević (Levante, Španija), Aleksandar Šćekić (Zaglebie Lubin, Poljska), Marko Janković (Hapoel Tel Aviv, Izrael), Sead Hakšabanović (Rubin Kazan, Rusija), Milutin Osmajić (Bandirmaspor, Turska) i Nikola Janjić (Sutjeska);

napadači – Stevan Jovetić (Herta, Njemačka), Stefan Mugoša (Inčon junajted, Južna Korea), Uroš Đurđević (Sporting Hihon, Španija) i Nikola Krstović (Dunajska Steda, Slovačka).

Radulović je najavio da će spisak kompletirati nakon utakmica 26. kola Telekom Prve crnogoprske lige.

Najavljeno je da će prvi trening biti održan sjutra u 18 sati, na Trening kampu Fudbalskog saveza.

