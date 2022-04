Sjutra drugi meč Budućnost voleja i Budve

Podgorica, (MINA) – Odbojkaši Budućnost voleja i Budve odigraće sjutra u Podgorici drugi meč finala plej-ofa prvenstva Crne Gore.

Budvanski tim, koji brani trofej, prvi duel dobio je 3:1 (25:21, 25:15, 23:25 i 25:16).

U finalu igra se na tri pobjede.

Duel u sportskom centru počeće u 17 sati.

Budva je ove sezone osvojila i Kup Crne Gore, a u finalu bila je bolja od Budućnosti.

Dobila je i međusobne duele u ligaškom dijelu šampionata, 3:0 u Budvi i 3:1 u Podgorici.

Uoči finalne serije ima maksimalan učinak na domaćoj sceni ove sezone.

