Sjutra bacački miting u Draževini

Podgorica, (MINA) – Miting bacača kugle Draževina 2022 biće održan sjutra u istoimenom podgoričkom selu, najavili su organizatori manifestacije.

Takmičenje će biti održano 15. put, a bacači kugle nadmetaće se u kategorijama seniora, juniora, mlađih juniora, pionira i veterana.

Najavljeno je učešće više od 50 bacača iz Crne Gore, Sjeverne Makedonije, Srbije, Bosne i Hercegovine i Mađarske.

Najavljeno je da će, osim u bacanju kugle, biti održana takmičenja i u skoku iz mjesta i bacanju kamena sa ramena.

Prošle godine pobjednici mitinga bili su atletičarka mojkovačke Tare Ana Bošković (11,96) i Hamza Alić iz Zenice (17,72).

Rekorderi mitinga su Mađarica Anita Marton (19,63) i Alić (21.07).

Subotnje takmičenje počeće u deset sati.

