Razmatrana izgradnja dva nacionalna sportska centra

Podgorica, (MINA) – Unapređenje stanja sportske infrastrukture u Crnoj Gori, kroz izgradnju nedostajućih sportskih sadržaja bila je tema sastanka vršioca dužnosti direktora Uprave za sport Marka Begovića sa predstavnicima lokalnih samouprava.

Iz Uprave za mlade i sport saopšteno je da su sastanku prisustvovali predstavnici Podgorice, Herceg Novog, Kolašina, Berana, Bijelog Polja, Nikšića i Pljevalja.

Na sastanku su razmatrane mogućnosti za izgradnju dva nacionalna sportska centara u Glavnom gradu i Kolašinu.

“Sportski centri bi, osim sportske, imali važnu društvenu funkciju i bili važan element ka razvoju sportskog turizma. Bilo je govora i o izgradnji deset sportskih dvorana, koje bi se prvenstveno koristile za treninge i takmičenja mlađih kategorija u rukometu, košarci i odbojci”, saopšteno je iz Uprave za sport i mlade.

Na sastanku je bilo riječi i o različitim modalitetima upravljanja sportskim objektima, načinu finansiranja izgradnje, rekonstrukcije i adaptacije sportskih objekata u skladu sa energetski efikasnim i ekološki prihvatljivim standardima.

