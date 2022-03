POK podržao inicijativu Blokiraj mržnju, podjeli ljubav

Podgorica, (MINA) – Crnogorski paraolimpijci kroz sportske aktivnosti promovisali su vrijednosti paraolimpijskog sporta kao moćnog sredstva za promociju mogućnosti, poštovanja i različitosti i potpune inkluzije, saopšteno je iz Paraolimpijskog komieteta.

Krovna asocijacija sporta osoba sa invaliditetom podržala je inicijativu Evropske unije i Savjeta Evrope Blokiraj mržnju, podjeli ljubav.

Saopšteno je da su kroz niz aktivnosti u Podgorici i Nikšiću promovisala poštovanje, solidarnost i inkluziju kao alate u borbi protiv mržnje i svih oblika diskriminacije.

Ambasador kampanje bio je stonoteniser Filip Radović, bronzani sa Paraolimpijskih igara u Tokiju.

U promociji inicijative učestvovali su i ostali crnogorski paraolimpijsci atletičarka Marijana Goranović, stonotenisrke Slobodanka Gurešić i Milijana Ćirković i golbalisti Nikola Nikolić, Marko Nikolić i Miloš Ranitović.

Domaćini manifestacija bile su osnovne škole Božidar Vuković Podgoričanin i Savo Pejanović u Podgorici Olga Golović i Milija Nikčević u Nikšiću.

