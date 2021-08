Pobjeda crnogorskih košarkaša

Podgorica, (MINA) – Košarkaška reprezentacija Crne Gore ostvarila je pobjedu na startu pretkvalifikacionog turnira za plasman na Svjetsko prvenstvo.

Crnogorski košarkaši savladali su večeras u Podgorici, u prvom kolu E grupe, selekciju Islanda 83:69.

Izabranici selektora Boška Radovića vodili su tokom cijelog meča, ali su pita nje pobjednika riješili tek sredinom posljednje četvrtine, u kojoj su imali prednost i od 19 poena.

Najefikasniji u crnogorskoj selekciji bili su Nikola Ivanović i Marko Todorović sa po 18, Dino Radončić je ubacio 13, dok je Radosav Spasojević meč završio sa 11 poena.

U reprezentaciji Islanda najbolji je bio Elvar Fridrikson sa 18 koševa.

Crna Gora će u drugom kolu, u subotu u 20 sati, igraće sa Danskom.

Danska i Island biće rivali sjutra.

Najbolje dvije selekcije, nakon dvokružnog bod sistema i četiri odigrana kola, nastaviće kvalifikacije.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS