Peroviću uručena nagrada

Podgorica, (MINA) – Novinaru Radija Crne Gore, Marku Peroviću uručeno je priznanje za osvojenu prvu nagradu na međunarodnom konkursu za najbolji esej na temu sporta i fizičke aktivnosti u izolaciji izazvanoj korona virusom.

Nagradu su Peroviću uručili predsjednik Crnogorske sportske akademije, Duško Bjelica i dekan nikšićkog Fakulteta za sport i fizičko vaspitanje, Stevo Popović.

Saopšteno je da je esej Perovića, pod naslovom Dometi ljudskog tijela su nepoznati, a tek uma, objavljen u časopisu Journal of Anthropology of Sport and Physical Education.

“Dobitnik nagrade je, iz svog eseja, još jednom izdvojio misao Tomija Lasorde “Razlika između mogućeg i nemogućeg leži u ljudskoj odlučnosti”, i dodaje svoje redove: „Slijedite svoje snove, budite uporni i vjerujte u uspjeh. Mnogi tvrde da su strahovi i granice uglavnom samo iluzija. Svakodnevno imamo dokaze da su dometi ljudskog tijela nepoznati. A tek uma!”, piše u saopštenju.

Navodi se da su Bjelica i Popović zahvalili svim učesnicima na raspisanom konkursu i pozvali sve zainteresovane da pročitaju posljednje izdanje časopisa JASPE u kojem su objavljena tri prvonagrađena eseja.

Perović je za osvojeno prvo mjesto dobio prenosivi računar.