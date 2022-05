Partizan i Budućnost Voli sjutra za finale

Podgorica, (MINA) – Košarkaši Budućnost Volija igraće sjutra u Beogradu sa Partizanom odlučujući, treći meč polufinala plej-ofa AdmiralBet ABA lige.

Rezultat u seriji, nakon dva odigrana meča, je neriješen.

Beogradski tim prvi međusobni duel pred svojim navijačima dobio je 82:66, dok je u drugom u dvorani Morača slavila Budućnost 72:71.

U polufinalu igra se na dvije pobjede.

Beogradskom timu pripala su oba međusobna duela u regionalnom takmičenju ove sezone.

Partizan je u svojoj dvorani slavio 75:66, a u Podgorici 80:72.

Duel u dvorani Aleksandar Nikolić počeće u 21 sat.

U drugom polufinalu, Crvena zvezda i Cedevita Olimpija u ponedjeljak odigraće odlučujući, treći meč.

