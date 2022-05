Paramont vicešampion Balkanske lige

Podgorica, (MINA) – Podgorički Košarkaški klub osoba sa invaliditetom Paramont kao vicešampion završio je nastup u prvoj sezoni Balkanske lige košarkaša u kolicima.

Paramont je, na završnom turniru u Sofiji, u direktnom meču za drugo mjesto poslije preokreta pobijedio Klub košarke u kolicima Nais iz Niša 52:47.

Paramont je u Sofiji, u ostala dva meča, poražen od domaćeg Levskog 58:43 i novog šampiona, ekipe Bijeljine 74:40.

Sezonu je završio sa četiri pobjede i pet poraza.

Levski je protiv Paramonta upisao prvi trijumf ove sezone, dok je Bijeljena trofej osvojila sa maksimalnim učinkom i svih devet pobjeda.

Član Paramonta Nikola Mišurović je najbolji strijelac lige i član najbolje petorke, uz Dražena Duvnjaka, Strahinju Rosunjaša i Edisa Imširovića iz Bijeljine i Martina Ivanova iz Levskog.

Imširović je proglašen za najkorisnijeg igrača lige.

Paramont će već narednog vikenda, 14. i 15. maja nastupiti na završnom turniru NLB lige u Ljubljani, u kojoj nastupa sa ekipama Ljubljane, Zagreba, Zadra i Crvene zvezde.

