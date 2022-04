Sjutra start 27. Prvenstva Crne Gore za mlade šahiste

Podgorica, (MINA) – Cetinje će od sjutra biti domaćin 27. Prvenstva Crne Gore za mlade šahiste, na kojem se očekuje više od 180 igrača, saopšteno je iz Šahovskog saveza.

Navodi se da je Savez, zbog velikog interesovanja, odlučio da 27. Prvenstvo Crne Gore za mlade šahiste bude odigrano u dvije faze, odnosno da finalnom turniru prethodne kvalifikacioni turniri u tri regije.

“Tri kvalifikaciona turnira, čiji su domaćini bili Budva, Pljevlja i Podgorica, okupili su gotovo 400 učesnika, a shodno pravilniku takmičari su izborili plasman na finalni turnir, dok su pobjednici nagrađeni i besplatnim smještajem za vrijeme finalnog turnira. Svi učesnici, na sva tri turnira, nagrađeni su sa po jednom šahovskom knjigom, kao znak pažnje i uspomenu na zajedničko ispisivanje, novih i lijepih stranica šahovske istorije”, saopšteno je iz Šahovskog saveza.

Navodi se da broj učesnika ovogodišnjeg Prvenstva za mlade višestruko premašuje brojke iz prethodnih godina.

Početak finalnog turnira zakazan je za petak, a igraće se u 12 kategorija.

“Dječaci i djevojčice će nastupati odvojeno u kategorijama do osam, do deset, do 12, do 14, do 16 i do 18 godina, a svakodnevne izvještaje zainteresovani mogu pratiti putem sajta i fejsbuk stranice Šahovoskog saveza Crne Gore”, piše u saopštenju.

