Odbojkašice poražene od Švajcarske

Podgorica, (MINA) – Ženska juniorska odbojkaška reprezentacija Crne Gore poražena je poslije velike borbe od Švajcarske rezultatom 3:2 (25:23, 23:25, 19:25, 25:15, 15:9), u prvom kolu F grupe kvalifikacija za Evropsko prvenstvo, koje se održavaju u Sarajevu.

U izuzetno uzbudljivom susretu izabranice selektora Zlatka Ćaćića preokrenule su vodstvo Švajcarske od 1:0 u setovima, uz naročito dobru igru u trećem setu, ali su se Švajcarkinje vratile u igru i izborile peti set.

U odlučujućem setu Švajcarska je povela 5:0, pa 8:2, čime je utakmica praktično bila riješena.

Crnogorke su smogle snage da smanje na 8:6, ali nijesu uspjele da preokrenu, već su protivnice zaustavile njihovu seriju, a onda mirno meč privele kraju.

U redovima crnogorske selekcije Teodora Leovac je bila najefikasnija sa 14 poena, Lara Jovović je upisala 12, a Mia Ražnatović 11.

Crna Gora sjutra od 17 sati i 30 minuta igra protiv Bosne i Hercegovine svoj posljednji meč u grupi.

U posljednjem kolu u subotu igraće Bosna i Hercegovina i Švajcarska.

