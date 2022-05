Nikšić sjutra u Ligi šampiona

Podgorica, (MINA) – Golbal klub Nikšić debitovaće sjutra u Pragu u SEGL Ligi šampiona, najjačem klupskom takmičenju u tom paraolimpiskom sportu.

Crnogorski golbalisti takmičiće se u južnoj grupi sa ekipama Peruna iz Češke, francuskog Liona, Omera iz Bergama, Andvisa iz Portugala i Čemnicera iz Njemačke.

Nikšićki tim sjutra, prvog dana turnira, igraće protiv Liona, Omera i Andivisa, dok ih u nedjelju čekaju dueli Perunom i Čermnitzerom.

Drugi turnir biće odigran u Nikšiću od 21. do 23 jula.

Najuspješnije tri ekipe, nakon oba turnira, kvalifikovaće se na završni turnir.

Finale sezone okupiće po tri najbolje ekipe južne i sjeverne grupe, a dorrektan plasman obezbijedio je domaćin, Hanza iz Roštoka.

Finalni turnir na programu je od 27. do 29. oktobra.

