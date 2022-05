Minimalan poraz crnogorskih fudbalera

Podgorica, (MINA) – Kadetska fudbalska reprezentacija Crne Gore poražena je danas u Paralimniju od Kipra 1:0, u drugom kolu UEFA Razvojnog turnira.

To je prvi poraz crnogorskih kadeta na turniru, nakon startnog trijumfa protiv mlađe kadetske selekcije Kipa 6:0.

Odlučujući pogodak postigao je Dimitrianos Culiu u 35. minutu.

Selektor Goran Perišić kazao je da njegovi izabranici nijesu bili na nivou kao u prethodnim utakmicama.

“Nismo na najbolji način odgovorili na agresivnu igru protivnika, koji je iz jedanaesterca došao do pobjede. Pokušaćemo da igrače, prije svega fizički, oporavimo kako bi odmorni dočekali utakmicu koju za dva dana igramo protiv Letonije”, kazao je Perišić.

Najbolje šanse za izjednačenje crnogorski fudbaleri imali su u posljednjih pola sata utakmice.

U 60. minutu, nakon odlične asistencije Vasilija Adžića, Marko Perović je poslao loptu preko gola.

Perović je, petnaestak minuta kasnije, ponovo bio u šansi, ali je ovog puta iz situacije “jedan na jedan” sa golmanom lopta završila u korneru.

Izjednačenje je bilo blizu i u 85. minutu, kada je Adžića malo van ivice kaznenog prostora, kao posljednji igrač faulirao golman domaćih Nikitas Papakonstantinu, zbog čega je dobio direktni crveni karton i tako spasio svoju mrežu.

U posljednjem kolu turnira, Crna Gora će 15. maja igrati sa Letonijom.

