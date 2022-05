Lalošević: Snažnija podrška Šahovskom savezu

Podgorica, (MINA) – Podrška Šahovskom savezu biće još snažnija, uz poseban fokus na razvoj mladih šahovskih talenata, najavio je ministar sporta i mladih Vasilije Lalošević.

On je priredio prijem za predsjednika Evropske šahovske unije, Zuraba Azmaiparašvilija.

Sastanku su prisustvovali i predsjednik Šahovskog saveza Jovan Milović i član Upravnog odbora i počasni potpredsjednik Evropske šahovske unije (ECU) Veselin Drašković.

Saopšteno je da je povod susreta predstojeće Evropsko ekipno prvenstvo u šahu za žene koje će biti održano u Crnoj Gori naredne godine.

Ministar Lalošević je upoznao gosta sa nedavnom institucionalnom promjenom u nadležnom organu za vođenje politike razvoja sporta i mladih.

Lalošević je naglasio i da je u prethodnom periodu, dok je obavljao funkciju vršioca dužnosti direktora Uprave za sport i mlade, imao odličnu saradnju sa Šahovskim savezom Crne Gore.

“Rad Šahovskog saveza uvijek je bio za poštovanje što potvrđuje i činjenica da je Crna Gora u kontinuitetu domaćin prestižnih međunarodnih takmičenja u ovom sportu, kojim pripada i Evropsko prvenstvo za žene”, rekao je Lalošević.

Azmaiparašvili se zahvalio na prijemu ministru Laloševiću uz poziv na zajedničku saradnju na planu promocije i unapređenja šaha u Crnoj Gori.

“Uvjeren da će vaša država i Šahovski savez, organizacijom ovog prvenstva, još jednom potvrditi ulogu dobrog domaćina”, rekao je Azmaiparašvili.

Lalošević je naglasio da posebno cijeni značaj šampionata za razvoj tog sporta u Crnoj Gori.

“Značajan je i za razvoj sportskog turizma imajući u vidu veliki broj učesnika iz inostranstva i ljubitelja šaha koje ovakva takmičenja privlače da budu naši gosti”, zaključio je Lalošević.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS