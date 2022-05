Lalošević priredio prijem za čelnike Košarkaškog saveza

Podgorica, (MINA) – Važno je razumjeti potrebe i obaveze sportskih organizacija i raditi isključivo u korist sportista i sportskih radnika, kazao je ministar sporta i mladih Vasilije Lalošević.

On je priredio prijem za predsjednika Košarkaškog saveza Nikolu Pekovića, generalnog sekretara Darka Ivanovića i direktora reprezentacija Filipa Patkovića.

Saopšteno je da su povod razgovora bile programske obaveze Košarkaškog saveza u 2022. godini i unapređenje saradnje ministarstva i te sportske organizacije u dijelu koji se odnosi na ostvarivanje javnog interesa u sportskoj oblasti.

Lalošević je istakao da je još i kao vršilac dužnosti direktora Uprave za sport i mlade imao odličnu saradnju sa Košarkaškim savezom da je uvjeren da će tako biti i ubuduće.

Predsjednik Košarkaškog saveza Nikola Peković zahvalio se ministru na prijemu i istakao da je dobro za košarku, ali i sport u Crnoj Gori, što je formirano Ministarstvo sporta i mladih i što je upravo Lalošević izabran za ministra.

“Čvrsto sam uvjeren da će u narednom periodu saradnja ministarstva i Košarkaškog saveza biti na najvećem nivou”, rekao je Peković.

Komentarišući i izdvojena finansijska sredstva Košarkaškom savezu, sagovornici su se saglasili da je pravičnost u sportu nešto čemu treba zajednički stremiti.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS