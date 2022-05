Lalošević čestitao Kovinić trofej u Visbadenu

Podgorica, (MINA) – Danka Kovinić je ime koje će crnogorski sport dugo pamtiti, a tek je u dobi kada su pred njom značajna ostvarenja i uspješna teniska karijera, kazao je ministar sporta i mladih Vasilije Lalošević.

On je čestitao crnogorskoj teniserki osvajanje ITF turnira u Visbadenu.

“Ministarstvo sporta i mladih ima jasan cilj da naše sportiste prepozna i vrednuje na pravi način, te im vrlo transparentno pošalje poruku da su im vrata ove institucije uvijek otvorena”, piše u čestitki Laloševića.

On je naglasio da je neophodno da se u narednom periodu povrati dignitet crnogorske sportske oblasti i vrati sportistima vjera u institucije nadležne za sport.

