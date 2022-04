Lakić u četvrtfinalu turnira u Portugalu

Podgorica, (MINA) – Talentovana crnogorska teniserka Iva Lakić plasirala se u četvrtfinale turnira u portugalskoj Maji za igračice do 14 godina.

Ona je danas u trećem kolu savladala Bjeloruskinju Mariju Kolas 2:1, po setovima 4:6, 6:2 i 6:4.

Lakić, koja je postavljena za petog nosioca, na putu do četvrtfinala eliminisala je i Portugalku Frederiku Njunjez 2:0 (6:1 i 6:1) i Ukrajinku Mari Sideljnik 2:0 (6:1 i 6:1).

Naredna protivnica zvanično 11. teniserke Evrope do 14 godina biće Ruskinja Ksenija Jefremova.

Turnir u Maji okupio je sve najbolje teniserke Evrope uzrasta do 14 godina.

