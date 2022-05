KSCG donirao sportsku opremu

Podgorica, (MINA) – Košarkaški savez donirao je Košarkaškom klubu Piva basket i Javnoj ustanovi Obrazovni centar Plužine košarkaške lopte, saopšteno je iz te asocijacije.

Trener Miljan Vukotić i direktor Goran Gojković zahvalili su se generalnom sekretaru saveza Darku Ivanoviću i komesarki ženskih liga Mirjani Sekulić

za donaciju, navodeći da će ona pomoći dodatan razvoj košarke u ovom gradu.

Saopšteno je da oko 50 dječaka i djevojčica trenira u KK Piva basket, a osnovna i srednja škola u Plužinama ima oko 200 đaka.

Nedavno je renoviran dio školske šale koja se koristi za treninge.

Piva Basket učestvuje u Mini basketu, a planiraju da naredne sezone oprobaju se i u takmičenjima za starije.

