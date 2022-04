Kovinić uspješna na startu kvalifikacija

Podgorica, (MINA) – Crnogorska teniserka Danka Kovinić uspješno je startovala u kvalifikacijama za glavni žrijeb WTA turnira u Madridu.

Ona je danas u prvom kolu savladala Bjeloruskinju Aleksandru Sasnovič 2:0 (6:4 i 6:2).

Do pobjede protiv drugog nosioca u kvalifikacijama i 50. na WTA listi došla nakon sat i 21 minut igre.

Kovinić je trenutno 114. teniserka svijeta.

U posljednjem krugu kvalifikacija igraće sa Čehinjom Mari Buzkovom, 77. igračicom na WTA listi.

