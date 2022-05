Kata timovi za bronzanu medalju

Podgorica, (MINA) – Kata timovi karate reprezentacije Crne Gore boriće se za bronzanu medalju na Evropskom prvenstvu u Gaziantepu.

Muški tim, u sastavu Vladimir Mijač, Arijan Kočan i Kenan Nikočević, takmičenje u drugoj grupi završio je kao trećeplasirani (22,44), iza Turske (25,54) i Azerbejdžana (24,26).

Rival u nedjeljnom meču za bronzanu medalju biće im Italija, drugoplasirana u prvoj grupi (25,06).

U drugom meču za bronzano odličje sastaće se Hrvatska i Azerbejdžan.

Osvajača zlatnog odličja odlučiće duel Španije i Turske.

Ženski tim, koji nastupa u sastavu Maša Đukanović, Mila Mraković, Džena Canović i Biserka Radulović, prvi krug takmičenja završio je kao trećeplasirani (23,34), iza Italije (25,26) i Francuske (24,28).

Crnogorski tim isti plasman zadržao je i u drugom krugu (23,12) i izborio meč za medalju protiv Turske, koja je bila drugoplasirana u drugoj grupi (24,46).

Za bronzano odličje u nedjelju boriće se i Portugal i Francuska, dok će prvaka Evrope odlučiti duel Španije i Italije.

U nastavku drugog takmičarskog dana nastupiće u borbama Matija Bojić (do 60), Ognjen Otašević (do 67), Anja Jović (do 50) i Anđela Ivanović (do 55).

Na borilište će i ženska ekipa u borbama i odradiće samo meč prvog kola sa Ukrajinom.

