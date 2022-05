Kata timovi bez bronzane medalje

Podgorica, (MINA) – Kata timovi karate reprezentacije Crne Gore bez medalje, kao petoplasirani, završili su nastup na Evropskom prvenstvu u Gaziantepu.

Muški kata tim, u sastavu Vladimir Mijač, Arijan Kočan i Kenan Nikočević, poražen je u meču za treće mjesto i medalju od Italije (25,72 – 24,06).

Bronzanu medalju osvojio je i Azerbejdžan, pobjedom u meču za treće mejsto protiv Hrvatske (25,38 – 23,46).

U meču za zlatno odličje Turska je pobijedila Španiju (26,8-26,02).

Ženski kata tim, u sastavu Maša Đukanović, Mila Mraković, Džena Canović i Biserka Radulović, izgubio je meč za bronzanu medalju od Turske (27,34 – 26,62).

Bronzana je i Francuska, koja je za treće mjesto slavila protiv Portugala (24,8 – 24,02).

Nove prvakinje Evrope su Italijanke, koje su u finalu savladale španski kata tim (26,44 – 25,54).

Ekipnim takmičenjima u katama i borbama završeno je 57. seniorsko prvenstvo Evrope.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS