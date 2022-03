Karatistima Omladinca 22 medalje u Sarajevu, seniorke Raković i Jovanović zlatne

Podgorica, (MINA) – Karatisti podgoričkog Omladinca nastup na 16. otvorenom prvenstvu u karateu Ilidža open 2022 u Sarajevu završili su sa 22 medalje – 11 zlatnih, 2 srebrne i devet bronzanih.

U konkurenciji seniora zlatne medalje osvojile su Marina Raković (do 68) i Milena Jovanović (preko 68 kilograma), a bronzane Anja Jović (do 50), Ksenija Rajović (do 61) i Balša Miličković (do 75).

Kvalitet su, osvajanjem najsjajnijeg odličja, potvrdili i junior Emre Saliju (do 76), kadetkinja

Helena Backović (do 47), Una Raković (2008 – do 47), kao i Veselin Škatarić, koji je bio zlatni u konkurenciji dječaka do 11 i do 12 godina (do 40 kilograma).

Zlatne medalje osvojili su i Vuk Dragojević (2012 – preko 45), Matej Milikić (8/9 godina, do 26),

Jakša Marinović (8/9 godina, do 30) i Itana Grbović (8/9 godina, do 28).

Srebrne medalije osvojili su Jusuf Saliju (2008 – do 52) i Vuk Perazić (8/9 godina, do 26).

Bronzane su bile kadetkinja Nađa Boričić (preko 54), Jelena Miladinović (2008 – do 47), Sofija Jovanović (2012 – preko 40), Petra Marković (2011 – do 40), Ines Terzić (2011 – preko 40) i Nađa Popović (2009 – do 54).

Turnir u Sarajevu okupio je 889 takmičara iz 87 klubova i sedam država.

