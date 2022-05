Kadetkinje sa Izraelom i Velsom, omladinke protiv Hrvatske, Azerbejdžana i Kipra

Podgorica, (MINA) – Ženska kadetska fudbalska reprezentacija Crne Gore u kvalifikacijama za Evropsko prvenstvo igraće u grupi B5 sa Izraelom i Velsom, odlučeno je danas žrijebom.

Domaćin turnira, koji će biri odigran od 27. oktobra do 2. novembra ove godine, biti Izrael.

Plasman u Ligu A izboriće prvoplasirane ekipe iz svake od šest grupa, kao i najbolja drugoplasirana selekcija.

Rivali omladinskoj selekciji u prvoj rundi kvalifikacija za Evropsko prvenstvo biće Hrvatsk, Azerbejdžan i Kipar.

Mini turnir grupe B1 na programu je od 3. do 11. oktobra ove godine u Hrvatskoj.

Prvoplasirana ekipa svake od sedam grupa izboriće nastup u Ligi A, odnosno elitnoj rundi kvalifikacija.

