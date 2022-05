Kadeti ubjedljivi na startu turnira na Kipru

Podgorica, (MINA) – Kadetska fudbalska reprezentacija Crne Gore upisala je pobjedu na startu UEFA Razvojnog turnira na Kipru.

Crnogorski kadeti savladali su danas u Derineji,

umjesto Ruande – prvobitno planiranog protivnika,

mlađu kadetsku selekciju Kipra 6:0.

Izabranici selektora Gorana Perišića slavili su golovima Andrije Skrobanovića, Pavla Pićurića, Zarije Kumburovića, Marka Perovića, Vasilija Adžića i Dina Kolenovića.

Perišić je kazao da su šansu dobili igrači koji su u prethodnom periodu imali manju minutažu i neki koji su prvi put na spisku.

“Loše smo ušli u utakmicu i dozvolili protivniku da iz jedanaesterca ima šansu da povede. Poslije dobre odbrane Ivana Božinovića brzo smo napravili reakciju i stvorili nekoliko šansi od kojih smo iskoristili dvije i otišli na poluvrijeme sa 2:0. U drugom dijelu smo igrali kao na prethodnim turnirima i onako kako želimo, što je rezultiralo ubjedljivom pobjedom”, rekao je Perišić.

Crna Gora će u drugom kolu turnira, 13. maja, igrati sa odgovarajućom selekcijom Kipra.

