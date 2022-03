Kadeti poraženi od Kipra

Podgorica, (MINA) – Mlađa kadetska fudbalska reprezentacija Crne Gore poražena je danas u Sotiri, u drugom prijateljskom meču, od Kipra 4:0.

Domaćin se ubjedljivim trijumfom revanširao crnogorskim fudbalerima za poraz u prtvom meču, prije dva dana, 2:1.

Kipar je do pobjede došao u drugom poluvremenu –

Hristosa Lukaidisa u 46. i 65, Andreasa Hristoforua u 72. i Mariosa Hacilefterisa u 78. minutu.

Najbolju priliku za crnogorsku selekciju imao je

Aleksa Stijepović u 70. minutu, bio je sam ispred kiparskog golmana, ali je bio neprecizan.

Selektor Radovan Kavaja kazao je da su crnogorski fudbaleri ponovili greške iz prethodnih duela.

“Kiprani su bili brži i agresivniji. Nama je možda i dalje problem da odigramo dvije utakmice u periodu od tri dana. Takođe, vremenski uslovi u drugom poluvremenu bili su veoma loši, skoro pa nemogući za igru”, rekao je Kavaja.

