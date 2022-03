Juniorke na Svjetskom prvenstvu u Sloveniji

Podgorica, (MINA) – Ženska juniorska rukometna reprezentacija Crne Gore nastupiće na Svjetskom prvenstvu za igračice do 20 godina koje će od 22. juna do 3. jula biti odigrano u Sloveniji, saopšteno je iz Rukometnog saveza.

Crnogorske juniorke mogućnost da nastupe na planetarnoj smotri dobile su nakon odluke Evropske rukometne federacije (EHF) da suspenduje Rusiju.

Navodi se da je juniorska selekcija bila prva na listi zamjena na osnovu osvajanja drugog mjesta na kvalifikacionom turniru, novembra prošle godine u Podgorici.

“Tako će i generacija igračica do 20 godina imati priliku da nastupi na planetarnoj smotri, što je slučaj i sa dvije godine mlađim igračicama, koje će učestvovati na Svjetskom prvenstvu u Gruziji”, saopšteno je iz Rukometnog saveza.

