Janković najbolji u singlu, Žarković i Jovanović u dublu

Podgorica, (MINA) – Željko Janković pobjednik je prvog tekbol turnira u Crnoj Gori.

U konkurenciji parova najbolji su bili Marko Žarković i Andrija Jovanović.

Oni će sredinom marta predstavljati Crnu Goru na turniru Svjetske tekbol serije u Parizu.

Turnir je imao i revijalni dio, u kojem su gledaoci mogli da uživaju u sjajnom nastupu para tekbol igrača.

Odigran je i prijateljski meč u mješovitom dublu, u kojem su nastupile U19 reprezentativke Crne Gore u fudbalu – Sara Simonović i Nejla Bicić.

Tekbol je mješavina fudbala i stonog tenisa koji se igra nogom, sa fudbalskom loptom, na stolu koji ima nagib na oba kraja.

Predsjednik tekbol saveza Crne Gore, Milorad Šutulović, kazao je da je to novi sport koji se na globalnoj sceni razvija rekordnom brzinom i koji je za kratko vrijeme stekao ogromnu popularnost.

“Cilj Tekbol saveza je da podigne organizacioni nivo sportskih takmičenja, ponudi nešto drugačije i moderno, kako bi vidljivost i interesovanje za tekbol u Crnoj Gori bili na željenom nivou. U tome smo imali punu podršku naših partnera Svjetske tekbol organizacije, Crnogorskog olimpijskog komiteta, Paraolimpijskog komiteta Crne Gore, Fudbalskog saveza Crne Gore, kao i IDEA-e”, rekao je Šutulović.

On je kazao da je organizator uložio veliki trud da sa prvog turnira pošalje jasnu poruku da će taj sport imati priliku da igra svako ko želi.

“Posebno ćemo voditi računa o zastupljenosti takmičara iz kategorije lica sa invaliditetom, uključivanju žena u ovaj sport kao i jačanju baze sa našim najmlađim tekbol igračima. Uvjeren sam da ćemo u realizaciji navedenih aktivnosti u narednom periodu imati punu podršku ključnih institucija, Uprave za sport i mlade i Crnogorskog olimpijskog komiteta”, rekao je Šutulović.

Nagradni fond na turniru iznosio je 1.000 EUR, a Tekbol savez obezbijedio je i odlazak i učešće crnogorskih reprezentativaca na prvom međunarodnom takmičenju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS