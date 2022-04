Jadran odbranio titulu

Podgorica, (MINA) – Vaterpolisti hercegnovskog Jadrana odbranili su titulu prvaka Crne Gore.

Jadran je večeras u Herceg Novom, u četvrtom meču finala plej-ofa, savladao Primorac 9:8 i sa 3:1 u seriji osvojio trofej.

Hercegnovskom timu to je osma uzastopna, ukupno 11. titula prvaka Crne Gore.

Jadran je trofej, osim posljednjih osam godina (2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020. i 2021), osvajao i 2009, 2010. i 2012. godine.

Bio je prvak i bivše FNRJ (1958. i 1959) i Srbije i Crne Gore (2003, 2004. i 2006).

Najefikasniji u pobjedničkom timu bio je

Jovan Vujović sa dva, dok su po gol postigli Dimitrije Obradović, Martin Gardašević, Džejk Musket, Matej Čeraj, Marko Petković, Danilo Radović i Uroš Vučurović.

U kotorskom timu najbolji je bio Marko Mršić sa tri gola, po dva postigli su Dušan Matković i Vuk Drašković, a jedan Dušan Matković.

