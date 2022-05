Gojković šesti na EP

Podgorica, (MINA) – Crnogorski parabiciklista Danilo Gojković kao šestoplasirani završio je trku na hronometar na Evropskom prvenstvu u austrijskom Aperu .

Gojković je nastupio u kategoriji C1, a vozio je trku dugu 12,4 kilometra.

Gojković će sjutra nastupiti u drumskoj trci, na kružnoj stazi, dugoj 59,2 kilometara.

Biciklisti će voziti sedam krugova po 8,4 kilometra.

To je prvo izdanje Prvenstva Evrope u parabiciklizmu, a organizator je Evropska biciklistička unija.

Nastup Danila Gojkovića na Evropskom prvenstvu finansira se po programu Paorlimpijskog komiteta za 2022. godinu, koji je podržalo Ministarstvo sporta i mladih.

