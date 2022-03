Galeb Liko Soho Group odbranio trofej

Podgorica, (MINA) – Odbojkašice Galeba Liko Soho Groupa peti put uzastopno pobjednice su Kupa Crne Gore.

Galeb je danas u Podgorici, u finalnom meču, savladao Luku Bar 3:0 (25:22, 25:11 i 25:16).

Do pobjede u finalu došao je nakon 54 minuta igre.

To je Galebu sedmi trofej Kupa Crne Gore, a osim posljednjih pet najbolji je bio i 2010. i 2016. godine.

U finalu odbojkaša, u 18 sati, sastaće se Budva i Budućnost volej.

