Furtula i Đurović stipedisti COK-a

Podgorica, (MINA) – Crnogorski atletičari, Danijel Furtula i Tomaš Đurović, u narednom olimpijskom ciklusu biće stipendisti Crnogorskog olimpijskog komiteta (COK).

Ugovor o stipendiranju potpisali su Furtula, Đurović, predsjednik COK-a Dušan Simonović i predsjednik Atletskog saveza Gojko Banjević.

Simonović je kazao da su olimpijske stipendije dodijeljene na osnovu predloga crnogorskih sportskih saveza, kao i da su Furtula nade crnogorske atletike i za Pariz, ali i za Igre u Los Anđelesu 2028. godine.

Furtula, koji je i u prethodnom ciklusu bio stipendista Crnogorskog olimpijskog komiteta, zahvaluio se Crnogorskom olimpijskom komitetu i predsjedniku Simonoviću na podršci.

“Nadamo se da ćemo opravdati očekivanja i da će rezultati govoriti u prilog tome. Očekujem da predstavljamo Crnu Goru na najvećim svjetskim takmičenjima uključujući naredne Olimpijske igre u Parizu 2024. godine”, rekao je Furtula.

Đurović, novi stipendista COK- a, kazao je da mu taj vid podrške mnogo znači i zahvalio se COK-u na povjerenju.

Ugovore su ranije potpisali atletičarka Marija Vuković i teniserka Danka Kovinić.

