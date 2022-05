Jedinstvo novi prvoligaš

Podgorica, (MINA) – Fudbaleri bjelopoljskog Jedinstva naredne sezone igraće u Telekom Prvoj crnogorskoj fudbalskoj ligi.

Jedinstvo je danas u Bijelom Polju, u 33. kolu Druge lige, igralo sa ekipom Mladosti neriješeno 1:1 i tri kola prije kraja šampionata obezbijedilo prvo mjesto i plasman u viši rang.

Biće to bjelopoljskom timu nakon pet godina povratak u društvo najboljih.

Domaćin je poveo golom Mirze Idrizovića u 55. minutu.

Konačan rezultat postavio je Japanac Hiroki Harada u 68. minutu.

Drugoplasirani Arsenal poražen je u podgoričkom naselju Zlatica od Koma 2:1.

Domaći sastav do pobjede vodili su Miloš Radulović u 18. i Boško Dujović u 79. minutu.

Jedini pogodak za Arsenal postigao je Boris Došljak u 43. minutu.

Pobjedu u gostima ostvario je Bokelj koji je u Radanovićima slavio protiv Grblja 2:1, golovima Aleksandra Macanovića u 49. i Neđeljka Kovinića u 60. minutu.

Jedini pogodak za Grbalj postigao je Slobodan Babić u 29. iz jedanaesterca.

Igalo je na Trening kampu Fudbalskog saveza savladalo Cetinje 4:0, dok je Berane pred svojim navijačima, golom Nikole Tmušića u 44. minutu iz jedanaesterca, pobijedilo OFK Titograd 1:0.

Jedinstvo je vodeće na tabeli sa 77 bodova.

Arsenal je drugi sa 64, dok je treća Mladost sa 58 bodova.

Bokelj je osvojio 54, koliko ima i Kom sa slabijom gol razlikom.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS