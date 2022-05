Budućnost odbranila trofej

Podgorica, (MINA) – Fudbaleri Budućnosti drugu godinu uzastopno pobjednici su Kupa Crne Gore.

Budućnost je večeras u Podgorici, u finalnom meču, savladala Dečić 1:0.

To je podgoričkom timu četvrti trofej Kupa u klupskoj istoriji, nakon što je, osim prošle, najbolja bila i 2013. i 2019. godine.

Odlučujući pogodak postigao je Igor Ćuković u devetom minutu.

Dečić nema trofej, a drugi put uzastopno poražena je u finalu.

