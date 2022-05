Ekipa Živinica najuspješnija u Baru

Podgorica, (MINA) – Udruženje slijepih građana Opštine Živinice pobjednik je trećeg međunarodnog turnir u govornom pikadu u Baru.

Kao drugoplasirana završila je ekipa Društva za sport i rekreaciju slijepih Vid Banja Luka, dok je treće mjesto osvojilo Sportsko rekreativno društvo osoba sa invaliditetom Bar.

Na četvrtom mjestu plasiralo se Medobčinsko društvo slijepih in slabovidnih Koper, SUPS Dorćol iz Beograda, Društvo za sport i rekreaciju slepih i slabovidih Luj Braj Novi Sad, Sportsko društvo slijepih i slabovidih Kantona Sarajevo i Planinarsko rekreativni klub slijepih Istarske županije.

Organizator, Sportsko rekreativno društvo OSI Bar, za tri najuspješnije ekipe i pojedince po kategorijama i stazama obezbijedio je pehare, diplome i medalje.

Turnir je održan u barskoj Osnovnoj školi Anto Đedović, a okupio je osam ekipa iz Srbije, Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Slovenije i Crne Gore.

Igralo se po Bergeru, odnosno po sistemu svako sa svakim.

Pokroviteljima turnira uručene su zahvalnice za iskrenu saradnju i podršku za organizaciju trećeg međunarodnog turnira u govornom pikadu.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS