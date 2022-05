Dukić i Marković popravili plasman nakon prvog finalnog dana

Podgorica, (MINA) – Crnogorsk jedriličari Milivoj Dukić i Ilija Marković popravili su plasman nakon prvog finalnog dana Svjetskog prvenstva u Meksiku, u olimpijskoj klasi ILCA7.

Dukić, koji je tri puta učestvovao na Olimpijskim igrama, poslije prve finalne regate u kojoj je bio 19. probio se na 24. mjesto.

Uslijedila je nešto slabija druga regata (31), pa je trentno na 29. mjestu.

Plasman u finalnu grupu izborio je sa 32. mjesta u kvalifikacijama.

Marković je trenutno je na 52. mjestu u generalnom plasmanu.

Mjesto u finalu izborio je sa 59. mjesta.

Do kraja Svetskog prvenstva, ostala su još dva takmičarska dana i četiri regate.

