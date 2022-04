Crnogorski plivači na prvenstvu u Zadru

Podgorica, (MINA) – Članovi podgoričkog plivačkog kluba osoba sa invaliditetom Mako, Iskra Dedivanović i Miljan Lončar i Andrija Đurović iz budvanskog Talasa, nastupiće sjutra u Zadru na šestom Otvorenom regionalnom prvenstvu u paraplivanju, saopšteno je iz Paraolimpijskog komiteta.

Dedivanović će se takmičiti u kategoriji S9, u disciplinama 100 metara slobodnim stilom, 50 metara leđno i prsno.

Đurović će plivati u kategoriji S9 na 50 metara slobodno, leđno, prsno i delfin, dok će Lončar nastupiti na 50 metara slobodnim i leđnim stilom u kategoriji S10.

Plivače će u Hrvatsku predvoditi treneri Boško Radulović i Admir Hadžibegović.

Organizator šestog Otvorenog regionalnog prvenstva u paraplivanju je plivački klub osoba sa invaliditeom Zadar.

