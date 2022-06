Crnogorske teniserke ubjedljive protiv Nigerije

Podgorica, (MINA) – Ženska teniska reprezentacija Crne Gore ostvarila je pobjedu na startu turnira treće grupe Bili Džin King kupa.

Crnogorske teniserke savladale su danas u Ulcinju, u prvom kolu A grupe, Nigeriju 3:0.

Vođstvo crnogorskoj selekciji donijela je Iva Lakić pobjedom protiv Adetajo Adetunji 2:0 (6:0 i 6:0).

Sve dileme riješila je Divna Ratković, koja je bila ubjedjiva protiv Adesuve Osabuien 2:0 (6:2 i 6:2).

Slavio je i dubl Iva Lakić i Petra Mirković protiv nigerisjkog para Adetunji i Osabuien 2:0 (7:6 i 7:6).

Crna Gora je sjutra slobodna, dok je u četvrtak očekuje duel protiv Bosne i Hercegovine.

Pobjednik A grupe, voljom žrijeba, izboriće direktan plasman u finale.

