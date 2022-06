Crna Gora sjutra sa Finskom

Podgorica, (MINA) – Fudbalska reprezentacija Crne Gore igraće sjutra u Helsinkiju sa Finskom utakmicu drugog kola B grupe Lige nacija.

Finska je na startu takmičenja igrala pred svojim navijačima sa Bosnom i Hercegovinom neriješeno 1:1.

Crna Gora je u Podgorici, golovima Stefana Mugoše i Marka Vukčevića, pobijedila Rumuniju 2:0.

Duel u Helsinkiju počeće u 18 sati.

U drugom meču te grupe, u 20 sati i 45 minuta u Zenici, počeće duel BIH i Rumunije.

Crnogorsku reprezentaciju u nastavku Lige nacija, 11. juna u Podgorici čeka duel sa Bosnom i Hercegovinom, dok će tri dana kasnije u Bukureštu igrati sa Rumunijom.

