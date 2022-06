Crna Gora sa sedam takmičarana Prvenstvu malih država Evrope

Podgorica, (MINA) – Atletska reprezentacija Crne Gore sa sedam takmičara nastupiće na Prvenstvu malih država Evrope, koje će u subotu biti održano na Malti, saopšteno je iz Atletskog saveza.

Crnogorsku atletiku predstavljaće Ognjen Marsenić (AK Lim, 100 i 200), Darko Pešić (Lim, 110 prepone i skok u dalj), Ognjen Vojvodić (Mornar, skok u dalj), Danijel Furtula (Podgorica, bacanje diska), Ivan Kukuličić (Zeta 2012, bacanje diska), Ljiljana Matović (Dionis, skok u dalj) i Kristina Rakočević (Jedinstvo, bacanje diska).

Prvenstvo malih država Evrope okupiće sportiste iz 22 države.

Sa reprezentacijom će putovati i član stručnog štaba reprezentacije Zoran Jojić, koji je vođa puta i tim lider ekipe.

