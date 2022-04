Crna Gora sa Italijom, Gruzijom i Slovačkom

Podgorica, (MINA) – Vaterpolo reprezentacija Crne Gore na Evropskom prvenstvu u Splitu igraće u A grupi sa Italijom, Gruzijom i Slovačkom, odlučeno je žrijebom u Splitu.

Šampionat će biti odigran od 27. avgusta do 10. septembra.

Rivali u B grupi biće Grčka, Francuska, Malta i Hrvatska, u C grupi igraće Španija, Rumunija, Njemačka i Holandija, dok su u D grupu svrstani Srbija, Mađarska, Izrael i Slovenija.

Prvoplasirane ekipe izboriće direktan plasman u četvrtfinale, dok će drugoplasirane i trećeplasirane selekcije igrati osminu finala.

Crna Gora osmi put nastupa na evropskim prvenstvima, a ima četiri medalje – po jednu zlatnu i bronzanu i dvije srebrne.

Titulu prvaka osvojila je u Malagi 2008, srebrna je bila u Ajndhovenu 2012. i Beogradu 2016, a bronzana prije dvije godine u Budimpešti.

Crnogorske vaterpoliste prije Splita očekuje Svjetsko prvenstvo u Budimpešti, od 21. juna do 3. jula, na kojem će u prvoj fazi takmičenja igrati sa Mađarskom, Gruzijom i Njemačkom.

Prije toga, igraće u Podgorici od 28. do 30. aprila finalni turnir evropskog dijela Svjetske lige, gdje će učestvovati osam najboljih selekcija Evrope (Crna Gora, Srbija, Hrvatska, Mađarska, Italija, Grčka, Španija i Francuska).

