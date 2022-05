Crna Gora sa četiri boksera na EP

Podgorica, (MINA) – Crnu Goru će na seniorskom prvenstvu Evrope u boksu predstavljati četvorica boksera, saopšteno je iz Bokserskog saveza.

Najbolji bokseri Evrope okupili su se u Jerevanu, gdje će se boriti za medalje do 31. maja.

Navodi se da će od crnogorskih boraca nastupiti Edin Alković (do 60), Stefan Savković (do 71), Petar Marčić (do 80) i Petar Liješević (do 86).

Predvodi ih elektor Nikola Ružić.

