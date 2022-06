Crna Gora protiv BIH i Nigerije

Podgorica, (MINA) – Ženska teniska reprezentacija Crne Gore na turniru treće grupe Bili Džin King kupa u Ulcinju igraće u A grupi sa Bosnom i Hercegovinom (BIH) i Nigerijom, odlučeno je žrijebom.

Crna Gora će u prvom kolu, sjutra u deset sati, igrati sa Nigerijom, a u četvrtak protiv BIH.

Pobjednik A grupe biće slobodan u polufinalu.

U B grupi rivali će biti Kipar, Alžir, Azerbejdžan i Gana, a u C grupi Jermenija, Maroko, Moldavija i Mauricijus.

Crna Gora će biti oslabljena neigranjem Danke Kovinić, koja će gotovo sigurno zbog upale nerva propustiti mečeve u Ulcinju.

Crnogorsku reprezentaciju, osim Kovinić, čine i mlade Divna Ratković, Iva Lakić i Petra Mirković.

Crna Gora, koja je prvi nosilac na turniru, šesti put biće organizator nekadašnjeg Fed kupa.

