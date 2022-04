Crna Gora izborila plasman na SP

Podgorica, (MINA) – Muška seniorska rukometna reprezentacija Crne Gore plasirala se na Svjetsko prvenstvo u Poljskoj i Švedskoj.

Crnogorski rukometaši savladali su večeras u Podgorici, u revanš meču baraža, selekciju Grčke 33:25 (16:12) i nadoknadila zaostatak iz Halkide.

Grčka je prvi duel dobila 25:23.

Crna Gora će u Poljskoj i Švedskoj drugi put nastupiti na šampionatu svijete, nakon 2013. godine i debija na šampionatu u Španiji.

Izabranici selektora Zorana Roganovića odlučujuću prednost stekli su sredinom drugog poluvremena, u 49. minutu povelii su 27:21, dok je u 52. razlika iznosila sedam pogodaka (29:22).

Na kraju i najubjedljivija prednost 33:25.

Crna Gora je u ambijentu, kakav se ne pamti u dvorani Morača, nadigrala rivala i predvođena i večeras odličnim Nebojšom Simićem upisala veliki trijumf.

Crnogorski rukometaši tokom cijelog meča bili su u vođstvu, u 29. minutu stekli su prednost od pet (16:11), dok je na poluvremenu razlika iznosila četiri gola (16:12).

Nastavak meča donio je bolju igru Grčke, koja je zasotatak svela na gol (19:18) u 37, dok je u 39. minutu bilo 21:20.

Sa tri vezana pogotka Crna Gora je povela 24:20 u 45, četiri minuta kasnije 27:21, a u 52. minutu 29:22.

Najefikasniji u crnogorskoj selekciji, na čijem golu je briljirao Simić sa 16 odbrana, bio je Branko Vujović sa devet, Miloš Vujović je postigao šest, a gol manje Radojica Čepić.

U grčkoj selekciji najbolji je bio Dimitrios Ciras sa osam pogodaka.

