Budućnost Voli sjutra domaćin Burgu

Podgorica, (MINA) – Košarkaši Budućnost Volija igraće sjutra u Podgorici protiv francuskog Burga utakmicu 17. kola B grupe Eurokupa.

Podgorički tim prvi međusobni duel dobio je 86:82, a u dosadašnjem dijelu takmičenja ostvario je devet pobjeda.

Izabranike trenera Aleksandra Džikića samo pobjede u posljednja dva kola garantuju treću poziciju i prednsot domaćeg terena.

Budućnost i Burg prošle sezone igrali su u TOP 16 fazi, a dobila je sva tri međusobna duela.

Francuska ekipa uspjela je da dobije Gran Kanariju, protiv Burse slavila je sa 30 razlike, dok je od Valenije na gostovanju izgubila u posljednjim minutu, a od Virtusa u Bolonji poen razlike.

Glavna pokretačka snaga u napadu im je odlični američki bek Rašid Suleimon, koji je prvi strijelac ekipe.

Duel u dvorani Morača počeće mu 19 sati.

