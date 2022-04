Budućnost Voli gost Splita, Mornar u Čačku protiv Borca

Podgorica, (MINA) – Košarkaši Budućnost Volija i Mornar Barskog zlata odigraće sjutra odgođene utakmice 16. kola Admiralbet ABA lige.

Budućnost Voli će u 19 sati biti gost Splita.

Podgorilki tim će ligaški dio završiti na trećem mjestu i očekuju ga četvrtfinalni dueli protiv FMP-a.

Mornar Barsko zlato će, dva sata ranije u Čačku, igrati protiv Borca.

Utakmica nema rezultatski značaj, jer su obje ekipe ranije izborile opstanak, a davno su ostali bez šansi za plej-of.

Barski tim je, uoči posljednjeg kola u ligaškom dijelu regionalnog šampionata, ostvario deset pobjeda i ima dvije više od Borca.

Mornar Barsko zlato i Borac odigrali su samo tri utakmice u regionalnom takmičenju, od kojih su dvije dobili Barani.

Prošle sezone Mornar je dobio oba meča – u Čačku 87:76, a u Baru 86:72.

Prvi međusobni duel ove sezone, igran u trećem kolu, pripao je Borcu 90:85.

