Budućnost ponovo najbolja

Podgorica, (MINA) – Rukometašice Budućnosti 16. put pobjednice su Kupa Crne Gore.

Budućnost je danas u Podgorici, u finalnom meču, pobijedila ekipu Nikšića rezultatom 46:18.

Računajući i trofeje iz SFRJ, SRJ i SCG, Budućnost ima 27 trofeja Kupa.

Ove sezone osvojila je i Prvenstvo Crne Gore.

Nikšić je na putu do finala eliminisao Rudar i Trebjesu, a u prvenstvu je zauzeo peto mjesto.

Najefikasnija u pobjedničkom timu bila je Katarina Džaferović sa sedam, Nikolina Vukčević je postigla šest, a po gol manje Matea Pletikosić, Bruna Zrnić, Gordana Marsenić i Nina Bulatović.

U nikšićkom sastavu istakla se Nina Bulatović sa šest golova.

