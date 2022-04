Begović: Uprava se ne miješa u autonomiju sportskih saveza

Podgorica, (MINA) – Uprava za sport i mlade ne miješa se u autonomiju nacionalnih sportskih saveza, već kao državni organ nadležan za potrebe sporta, daje sredstva za ono što je državni interes, kazao je vršilac dužnosti direktora Marko Begović.

On je naglasio se mora znati na šta se troše sredstva poreskih obveznika, odnosno da idu onima kojima su namijenjena – sportistima i sportskim radnicima.

“Novca u budžetu za sport će biti, ali programu i organizaciona struktura moraju biti na višem nivou”, rekao je Begović na konferenciji za novinare.

Prema njegovim riječima, sport u Crnoj Gori ne smije da bude podstanar.

“Potrebno je i razumijevanje sporta od ljudi koji su u sistemu sporta i u odnosu na budžetska sredstva koja se opredjeljuju. Radimo na srategiji, bitno je razgraničiti prioritete, oblasti i načine finansiranja. Plan je da za reprezeitivni sport postoji četvorogodišnji ciklus i onda će savezi znati i moći da planiraju svoje aktivnosti u odnosu na opredijeljeni budžet”, rekao je Begović.

On je istakao da stanje koje je zatekao nije novina i da je posljedica nedostatka kontrole rada i funkcionisanja krovnih, odnosno nacionalnih sportskih saveza, konkretno u dijelu finansijskog poslovanja.

“Nikada, iako je to bila zakonska obaveza, programi nijesu analizirani i ocjenjivani. Mi smo formirali Komisiju za nadzor, koja je utvrdila jedan broj nepravilnosti. To je rezultiralo da neki savezi određeni dio novca vrate u državni budžet”, rekao je Begović.

Govoreći o analizi finansijskog poslovanja, odnosno finansiranju sistema sporta, on je kazao da je uvidio potrebu za donošenje novog potzakonskog akta koji bi na drugačiji način uredio postupak raspodjele sredstava iz javnih izvora.

“Poslanici su izmjene Zakona o sportu iskoristili da kandiduju određene amandmane koji su u konkretnom slučaju donijeli dosta izazova u sprovođenju konkursa. U članu 117, stav 5

amandmanskim djeloivanjem grupe poslanika stoji da ministarstvo formira komisiju za raspodjelu sredstava, a u narednom stavu Uprava donosi odluku. Ministarstvo koje nema budžet za sport formira komisiju, a Uprava nema mehanizama da kontroliše rad komisije, ili njihovih članova”, pojasnio je Begović.

On je naglasio da je prvi izvještaj komisije nedostatan jer je predlog programa koji su trebali da budu sufinansirani planiran na tri miliona EUR.

“Komisija se do tog momenta nijednom nije obratila Upravi da pita koji se iznos raspodjeljuje. Mi smo na toj budžetskoj liniji imali 4,1 milion EUR. Od tog iznosa 150 hiljada opredijelili smo za antidoping komisiju, pokrenuli smo pilot projekat dječijeg sporta, imajući u vidu da je svako drugo muško i treće žensko dijete gojazno. Za realizaciju tog projekta predviđeno je 350 hiljada EUR. Ostalo je 3,65 miliona, od kojih je 3,6 miliona trebalo da bude raspodijeljeno”, rekao je Begović.

On je istakao da je korigovao manje-više sve iznose komisije i da smatra da je ta odluka urađena na sportski način, ali da nije bila do kraja demokratska.

“Prihvatio sam odgovornost, stavio sam odluku van snage”, rekao je Begović.

Komentarišući odluku nove komisije, on je kazao da je urađen dobar posao.

“Analiziraći odluke u prethodnih osam godina ova je bila najbolja. Ušlo se u meritum svakog programa ponaosob, potencijala jedriličarskog saveza i još nekih saveza, u specifičnost Paraolimpijskog komieteta, da to nije krovna sportska asocijacija u paraolimpijskom sportu već da obavlja funkciju svih saveza”, kazao je Begović.

On je naglasio da su značajno povećane stipendije sportistima, navodeći da Marija Vuković, četvrta na svijetu, ne zaslužuje da ima simboličnu stipendiju od deset hiljada EUR.

Begović je ponovio da je obezbijđeno skoro pet i po miliona EUR za sportsku infrastrukturu.

“Za 13 projekata potpisani su ugovorI, a za 22 se pripremaju. Pripremamo kapitalni budžet za dva nacionalna sportska centra u Kolašinu i Podgorici i deset mini centara”, zaključio je Begović.

Član Komisije za raspodjelu sredstava sportskim organizacijama Branimir Ivanović smatra da je odluka o raspodjeli urađena dosta dobro i da je urađena pravedna i pravična raspodjela sredstava, u okviru onih iznosa koji su bili predviđeni za njeno donošenje.

“Nacionalni sportski savezi koji su aplicirali, a bilo ih je 38, za programe tražili su ukupna sredstva u iznosi od 9,2 miliona EUR. Na raspolaganju smo imali 3,6 miliona”, rekao je Ivanović.

On je pojasnio da je komisija odlučivala po bodovnoj listi, navodeći da je bilo 11 kriterijuma, vrIJednih od jednog do 30 bodova.

“Odluku nije potpisao Atletski savez, nije bilo žalbi bar meni, mnogi su razumjeli situaciju. Iznenađen sam odlukom predstavnika Atletskog saveza”, rekao je Ivanović.

Govoreći o dodijeljenim sredstvima Atletskom savezu, on je istakao da će za podršku i stipendije 17 sportista biti opredijeljeno 112 hiljada EUR, a 33,7 hiljada za podršku klubovima.

“Ostalo sredstva savez će da koristi za organizaciju nacionalnih prvenstava, učešće na ekipnom šampionatu Evrope – treća grupa i za zdrastvenu zaštitu sportista”, rekao je Ivanović.

