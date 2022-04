Begović: Odluka nije poništena, već stavljana van snage

Podgorica, (MINA) – Odluka o dodjeli sredstava za sprovođenje programa sportskih organizacija u 2022. godini nije poništena, već je stavljana van snage, kazao je vršilac dužnosti direktora Uprave za sport i mlade Marko Begović.

On je istakao da je to urađeno kako bi se komisiji dala još jedna prilika da završi započeti posao.

“Radi javnosti, radi se o budžetskoj liniji koja je povezana sa troškovima za funkcionisanje Komisije za antidoping i programa razvoja dječijeg sporta. Kako se uspjelo ekonomisati sa opredijeljenim sredstvima, ukupan iznos za nacionalne sportske saveze iznosi 3,6 miliona eura”, navodi se u reagovanju Begovića.

On je istakao da, imajući u vidu da se radi o posve drugačijoj metodologiji procjene programa u odnosu na važeći pravilnik, razumije da nije lako biti član komisije.

“Kako bi dodatno osnažili mandat, komisiji je upućena relevantna dokumentacija koja se odnosi na puno razumijevanja djelokruga rada sportskog pokreta”, piše u reagovanju Begovića Vijestima.

